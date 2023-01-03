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23:48, 3 января 2023Мир

Стало известно о политическом кризисе между ЕС и Китаем из-за коронавируса

AP: Евросоюз и Пекин готовятся к столкновению из-за вспышки коронавируса в Китае

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Европейский союз и Китай во вторник, 3 января, приблизились к политическому противостоянию из-за кризиса COVID-19, поскольку Пекин категорически отвергает ограничения на поездки, которые начали вводить и планируют расширить некоторые страны ЕС, пишет The Associated Press (AP).

По данным издания, ЕС и Пекин готовятся к столкновению из-за вспышки коронавируса. «Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по борьбе с COVID-19 в политических целях и будем принимать контрмеры на основе принципа взаимности», — подчеркнули власти Китая. По данным издания, по мере того, как блок из 27 стран приблизился к введению ограничений для путешественников из Китая, Пекин пригрозил принять контрмеры.

«Группа ЕС по комплексному реагированию на политические кризисы в среду, 4 января, должна решить, вводить ли требования для въезда в ЕС из Китая», — пишет издание. При этом эксперты в Китае уверены, что ограничения никак не повлияют на распространение вируса.

ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса из-за вспышки инфекции. Стало известно, что в КНР за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек.

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Марина Совина
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