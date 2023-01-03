FT: ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса из-за вспышки инфекции

Европейский союз (ЕС) предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса, чтобы помочь Пекину купировать вспышку инфекции. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к своим китайским коллегам с предложением оказать им экспертную помощь в области общественного здравоохранения, а также пожертвовать имеющиеся у ЕС вакцины.

Собеседник газеты отметил, что Китай пока не ответил на это предложение.

Ранее стало известно, что в Китае за сутки коронавирусом заразились почти 37 миллионов человек. Отмечается, что за первые 20 дней декабря вирусом в стране заразились 248 миллионов граждан, что составляет почти 18 процентов населения. Иммунолог Николай Крючков заявил, что вспышка COVID-19 в Китайской Народной Республике (КНР) может докатиться и до России, в связи с этим следует вернуть тестирование на вирус для въезжающих в страну.