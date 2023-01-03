В Эстонии вступились за раскритикованных за фото с Карпиным футболистов
Глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак вступился за игроков, раскритикованных за фото с тренером сборной России Валерием Карпиным. Его слова передает Delfi.
«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не потерять важные права человека. В том числе право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними», — заявил он. Похлак призвал сохранять общение, дружбу и любовь между людьми, несмотря на обстоятельства.
Ранее объединение болельщиков MTU Jalgpallihaigla выразило недовольство публикацией фотографии, на которой помимо Карпина присутствовали капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, экс-игрок Андрей Степанов, помощник главного тренера Андрес Опер и другие.
«Как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы», — заявили представители организации. Также было организовано голосование за лишение Васильева капитанской повязки.