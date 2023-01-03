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20:29, 3 января 2023Спорт

Глава ФИФА высказался о критике за селфи на похоронах Пеле

Инфантино заявил, что сделал селфи на похоронах Пеле по просьбе одноклубников бразильца

Фото: Diego Vara / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о критике за селфи на похоронах Пеле. Он опубликовал пост в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него», — заявил он. Глава ФИФА подчеркнул, что встревожен реакцией людей, и добавил, что не сделал бы ничего неуважительного.

Ранее Инфантино призвал страны назвать по одному стадиону в честь Пеле. «Чтобы наши дети знали, насколько он важен», — объяснил он.

Пеле умер 29 декабря. Причиной смерти 82-летнего бразильца стал отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с клубом шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.

Дарья Коршунова
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