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05:50, 3 января 2023Бывший СССР

Французский наемник потерял на Украине ногу и остался без помощи

TF1 INFO: потерявший на Украине ногу наемник Броншэн заявил о безразличии властей Франции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Французский наемник Максим Броншэн, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потерявший там ногу, пожаловался в беседе с TF1 INFO, что остался без помощи со стороны посольства Франции в Киеве.

32-летний эльзасец добровольно отправился воевать на Украину, потерял там левую ногу, подорвавшись в лесу на мине. Сейчас он проходит лечение в больнице в Страсбурге.

Мужчина заявил, что посольство Франции не поддержало его после того, как он был тяжело ранен. «Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте», — возмутился безразличием властей француз.

При этом в сюжете телеканала подчеркивается, что, по французскому законодательству, Броншэн является наемником и ему грозит пять лет тюремного заключения, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Ранее приговоренный к казни наемник из Великобритании Шон Пиннер выложил кадры своего стрелкового боя в Донецкой народной республике (ДНР). Пиннер решил вернуться на Украину после того, как его освободили в ходе обмена пленными между Россией и Украиной.

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Марина Совина
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