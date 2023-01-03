Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 3 января 2023Мир

Названы последствия отзыва признания республики Косово еще одной страной

Политолог Топорнин назвал малозначительным отзыв признания республики Косово одной страной

Фото: Florion Goga / Reuters

Отзыв признания независимости республики Косово одной страной вряд ли изменит статус-кво на Балканах, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о последствиях этого события.

Об отзыве десятого по счету государства решения о признании независимости Косова сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в комментарии газете «Вечерние новости». Он не стал называть страну, чтобы не подвергать ее «какому-либо давлению со стороны Приштины, тем более со стороны ее союзников». По мнению Николая Топорнина, политический вес этого государства наверняка мал.

«Скорее всего, это какая-то малоизвестная страна из Океании или Азии. Но если бы это была какая-то крупная страна из Европы, Латинской Америки или Африки, наверняка президент Сербии Александр Вучич об этом сказал бы. Если он этот факт скрывает, видимо, эта страна столь малозначительна, что ее решение ничего не меняет в расстановке сил и определению отношения к Косову. Я думаю, что определяющую судьбу играют ведущие страны мира, в первую очередь страны Европейского союза (ЕС) и США», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Это очень сильная любовь к России» Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
«Это очень сильная любовь к России»Сербия не поддержала антироссийские санкции. Почему страна идет на конфликт с ЕС?
9 декабря 2022
Хотели как лучше. Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
Хотели как лучше.Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
7 ноября 2022

Ивица Дачич отметил, что независимость республики на сегодняшний день признали 88 из 193 стран-членов ООН. Еще 105 государств, в том числе и Россия, не сделали этого. Николай Топорнин уверен, что от этого расстановка сил кардинальным образом не поменяется.

Получается некий статус-кво. Государства понимают, что лучше сохранять ситуацию, которая есть сегодня, иначе это все может опять привести к вооруженному конфликту, потому что и Белград, и Приштина имеют принципиально разные позиции

Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО

«Здесь найти компромисс даже в отдаленной перспективе невозможно, я думаю, в ближайшие 20 лет ничего не изменится. Главная задача всех в том, чтобы не вспыхнул новый военный конфликт на Балканах, который приведет к дестабилизации общей ситуации в Европе», — заключил политолог.

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Спустя два года Международный суд в Гааге признал решение Приштины законным.

10 декабря президент Сербии Александр Вучич пообещал назвать страны, отозвавшие признание независимости Косово.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Литва допустила введение моратория на русскую культуру
В Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора
Ветеринар дала советы по снижению стресса у животных в праздники
Названы последствия отзыва признания республики Косово еще одной страной
Саратовский губернатор выразил соболезнования близким погибших в Макеевке
Москвичи обсудили способ примерки одежды на вещевых рынках
В турецком клубе ответили на вопрос об интересе к Дзюбе
Захарова высказалась об использующих лозунг «Слава Украине» в шутку
В ЛНР допустили переброску Киевом HIMARS в район Кременной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.