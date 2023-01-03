Названы последствия отзыва признания республики Косово еще одной страной

Политолог Топорнин назвал малозначительным отзыв признания республики Косово одной страной

Отзыв признания независимости республики Косово одной страной вряд ли изменит статус-кво на Балканах, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о последствиях этого события.

Об отзыве десятого по счету государства решения о признании независимости Косова сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в комментарии газете «Вечерние новости». Он не стал называть страну, чтобы не подвергать ее «какому-либо давлению со стороны Приштины, тем более со стороны ее союзников». По мнению Николая Топорнина, политический вес этого государства наверняка мал.

«Скорее всего, это какая-то малоизвестная страна из Океании или Азии. Но если бы это была какая-то крупная страна из Европы, Латинской Америки или Африки, наверняка президент Сербии Александр Вучич об этом сказал бы. Если он этот факт скрывает, видимо, эта страна столь малозначительна, что ее решение ничего не меняет в расстановке сил и определению отношения к Косову. Я думаю, что определяющую судьбу играют ведущие страны мира, в первую очередь страны Европейского союза (ЕС) и США», — объяснил он.

Ивица Дачич отметил, что независимость республики на сегодняшний день признали 88 из 193 стран-членов ООН. Еще 105 государств, в том числе и Россия, не сделали этого. Николай Топорнин уверен, что от этого расстановка сил кардинальным образом не поменяется.

Получается некий статус-кво. Государства понимают, что лучше сохранять ситуацию, которая есть сегодня, иначе это все может опять привести к вооруженному конфликту, потому что и Белград, и Приштина имеют принципиально разные позиции Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

«Здесь найти компромисс даже в отдаленной перспективе невозможно, я думаю, в ближайшие 20 лет ничего не изменится. Главная задача всех в том, чтобы не вспыхнул новый военный конфликт на Балканах, который приведет к дестабилизации общей ситуации в Европе», — заключил политолог.

Косово объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Спустя два года Международный суд в Гааге признал решение Приштины законным.

10 декабря президент Сербии Александр Вучич пообещал назвать страны, отозвавшие признание независимости Косово.