В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран

Китайский финансист Ван Вэнь заявил о росте числа отвергающих западный миропорядок стран

Ушедший 2022 год стал годом «девестернизации», поскольку все больше государств — от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН — «тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок». О росте числа таких стран заявил профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь в своей статье для South China Morning Post.

Финансист указал на то, что речь идет не только о радикальной попытке России сломать международный порядок, в котором доминируют США. «Также можно говорить о беспрецедентном восстании незападных стран против установленного [Западом] порядка в поисках более независимой позиции», — полагает он.

Ван Вэнь обращает внимание на то, что «незападный мир представляет собой невиданную ранее картину». Ответ этих стран на западную гегемонию выражается не только в конфронтации или конфликте, а том, что они «просто избавляются от западного контроля, все больше ставя во главу угла свои национальные интересы», требуя демократической формы международной политики и взаимоуважения.

По мнению эксперта, тенденция к «девестернизации» необратима и будет лишь развиваться. Это будет выражаться в том числе в «дедолларизации» мировой торговли и «деамериканизации» технологий, заключил Ван Вэнь.

Ранее новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил о готовности поддерживать тесные рабочие контакты с Вашингтоном.

В декабре 2022 года генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал «Ленте.ру», что отношения США и Китая в 2023 году могут развиваться по двум разным сценариям. По его словам, что существуют постоянные и переменные вещи в отношениях Пекина и Вашингтона.