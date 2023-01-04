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09:59, 4 января 2023Россия

Заместитель командира полка погиб при ударе ВСУ по Макеевке

При обстреле ВСУ Макеевки из HIMARS погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки из HIMARS погиб заместитель командира полка. Это стало известно из официального комментария Минобороны России.

По словам первого заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова, при обстреле погиб подполковник Бачурин. Имени подполковника Севрюков не назвал.

ВСУ обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком, это произошло в новогоднюю ночь. Украинские военные нанесли удар в 00:01 1 января. Согласно сообщениям местных, ракеты HIMARS прилетели в тот момент, когда военные сели за праздничный стол.

Изначально сообщалось о гибели 63 военнослужащих, позже их число увеличилось до 89. Оборонное ведомство России пообещало привлечь всех виновных в инциденте к ответственности.

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Марк Леонов
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