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22:50, 4 января 2023Бывший СССР

Эстония решила начать процедуру передачи замороженных активов России Украине

МИД Эстонии: Таллин планирует начать процедуру передачи замороженных активов России Киеву
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Lehtikuva / Saara Peltola / Reuters

Власти Эстонии планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом сообщил газете Postimees министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он напомнил, что европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, позволяющую использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины. Однако, отметил глава эстонского МИД, соглашения по данному вопросу на данный момент не достигнуто.

«Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги», — заявил Рейнсалу. Он также подчеркнул, что такое решение Таллина стало бы прецедентом с точки зрения международного права.

Ранее сообщалось, что Эстония заморозила активы российских олигархов Андрея Мельниченко (компания «Еврохим») и Вячеслава Кантора (компания DBT) на десятки миллионов евро.

В ноябре 2022 года стало известно, что Европейская комиссия ищет юридические пути конфискации российского государственного и частного имущества в пользу Украины. Согласно документу, попавшему в распоряжение Politico, комиссия находится в поиске способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления российскими активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации.

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Марина Совина
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