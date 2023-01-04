Производитель белорусского ноутбука рассказал о конкуренции с MacBook

Глава минского производителя ноутбуков Предко назвал плюсы H-book в сравнении с MacBook

Белорусский ноутбук H-book MAK4 пока не дотягивает до уровня американского MacBook, однако производитель старается следовать технологиям американской компании, чтобы в перспективе конкурировать с ней. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга "Горизонт"» Юрий Предко.

В качестве плюсов продукта он назвал малую толщину и вес, большое количество разъемов, угол обозрения 178 градусов. Также Предко сообщил, что минское предприятие разработало свой BIOS и исправило ошибки, которые выявили торговые компании.

«Вообще, команда считает, что это очень достойный продукт. И он не греется, бесшумный», — подчеркнул глава «Горизонта». По его словам, купить новинку можно за 1,5 тысячи белорусских рублей (почти 40 тысяч российских рублей), что намного дешевле MacBook.

О старте производства белорусских ноутбуков стало известно в конце декабря, однако глава государства Александр Лукашенко демонстрировал его еще 1 сентября. Тогда он признал, что в республике производится только 12 процентов комплектующих, но выразил надежду, что к концу года показатель удастся довести до 30 процентов.

При этом в белорусских магазинах устройства нельзя было купить уже через три дня после старта продаж. В магазинах не смогли уточнить, когда H-book MAK4 вновь появится на полках.