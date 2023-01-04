В Запорожье раскрыли число пострадавших при обстреле ВСУ Васильевки
В результате обстрела Васильевка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек, 15 пострадали. Такое число раскрыл в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Также стало известно, что были ранены четыре сотрудника МЧС, один из спасателей находится в крайне тяжелом состоянии. По словам Балицкого, ситуация в Васильевке остается напряженной, обстрелы не прекращаются.
Об обстреле Васильевки украинскими военными стало известно ранее 4 января. Тогда Балицкий сообщил, что пострадали свыше 10 человек. Он указал, что разрушения получила гражданская инфраструктура, на месте в данный момент работают службы МЧС.
В ноябре Васильевка также подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Тогда было зафиксировано шесть «прилетов» из артиллерии калибра 155 мм, обошлось без жертв.