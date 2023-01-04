Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза

Президент Вучич: спецназ армии Сербии будет с 1,6 до 5 тысяч бойцов в 2023 году

Спецназ армии Сербии будет увеличен втрое, заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.

«Главной задачей всего 2023 года будет увеличить 1,6 тысячи бойцов специальных подразделений армии Сербии до 5 тысяч», — сказал он. Сербский лидер подчеркнул, что зарплаты спецназовцев «будут огромными». В частности, основная зарплата будет составлять больше двух тысяч евро, также предусмотрены доплаты за ночные смены и дежурства, пояснил Вучич.

26 декабря войска Сербии были приведены в боеготовность по приказу президента на фоне обострения ситуации в Косово. Министр обороны Милош Вучевич говорил, что это сделано для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Затем Сербия начала возводить в Косово блокпосты, а власти этого региона также привели войска в боевую готовность. 29 декабря президент Сербии Александр Вучич отменил решение о приведении армии в состояние высшей боеготовности.

Ситуация обострилась после того, как 10 декабря серб Деян Пантич (ранее служил в косовской полиции) был задержан по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере.