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22:35, 4 января 2023Бывший СССР

На Украине призвали «силой отобрать» у России контроль над ЗАЭС

Глава «Энергоатома» Котин: Украина должна «силой отобрать» у России контроль над ЗАЭС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин призвал «силой отобрать» у России контроль над Запорожской атомной станцией (ЗАЭС), так как усилия по созданию зоны безопасности вокруг нее сошли на нет. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Котин указал на то, что новый год уже наступил, а создания зоны безопасности нет. Поэтому, по его словам, самым реалистичным является силовой сценарий установления Украиной контроля над станцией. Он отметил, что больше всего надеется на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Петр Котин призвал ООН отправить на ЗАЭС миротворцев, не дожидаясь договоренности с Москвой о зоне безопасности на станции. Глава «Энергоатома» подчеркнул, что в Киеве намерены поднять вопрос о миротворцах в рамках Совета Безопасности ООН.

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Марина Совина
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