Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 5 января 2023Мир

Украину не пригласили на саммит G20 в Индии

В МИД Индии заявили, что Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Украина не приглашена на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, пишет РИА Новости.

По его словам, члены G20 и страны, которые планировалось пригласить, уже были объявлены. «И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами», — заявил Багчи.

В то же время 2 января стало известно, что власти Японии намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. По информации газеты Nikkei Asia, Токио считает, что выступление главы Украины познакомит лидеров стран G7 с текущей ситуацией.

Ранее Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам главы республики, он пожелал индийскому политику продуктивного председательства в G20, а также поблагодарил за гуманитарную помощь Киеву и поддержку в ООН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Медведев пообещал отомстить за каждого убитого россиянина
Путин позвонил семилетнему россиянину
Оставшийся один дома 10-летний россиянин выпрыгнул из окна и спасся от пожара
Доктор Абакумов дал рекомендации по правильному выходу из похмелья
Число пострадавших при пожаре в Чебоксарах возросло
ФСБ сорвала теракт на железной дороге в Челябинской области
Украину не пригласили на саммит G20 в Индии
В РФС ответили заявившему о покупке Россией матчей на ЧМ-2018 экс-игроку МЮ
34-летняя Кристина Асмус продемонстрировала фигуру в купальнике
Главный храм Киево-Печерской лавры передали государству
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.