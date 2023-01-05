Украину не пригласили на саммит G20 в Индии

В МИД Индии заявили, что Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели

Украина не приглашена на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи, пишет РИА Новости.

По его словам, члены G20 и страны, которые планировалось пригласить, уже были объявлены. «И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно вернусь и поделюсь с вами», — заявил Багчи.

В то же время 2 января стало известно, что власти Японии намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. По информации газеты Nikkei Asia, Токио считает, что выступление главы Украины познакомит лидеров стран G7 с текущей ситуацией.

Ранее Зеленский рассказал, что провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам главы республики, он пожелал индийскому политику продуктивного председательства в G20, а также поблагодарил за гуманитарную помощь Киеву и поддержку в ООН.