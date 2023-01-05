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12:03, 5 января 2023Спорт

Футболист сборной России оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Георгий Джикия назвал интересным возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Но это же тоже ФИФА. Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю», — заявил Джикия. Футболист также назвал возможную смену РФС прописки интересной. «Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет?», — добавил игрок.

Джикия также порассуждал о сроках возвращения сборной России на международную арену. «Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира-2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем. Чего нам ждать? Евро-2028?» — заявил защитник.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Алексей Гусев
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