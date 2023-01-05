Стали известны первые слова короля Британии после рождения принца Гарри

The Guardian: король Британии назвал принца Гарри «запасным» после его рождения

Герцог Сассекский принц Гарри в своей автобиографии рассказал о первых словах короля Британии после его рождения. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на произведение.

Так, в мемуарах Гарри признался, что его отец, король Великобритании Карл III, назвал его запасным наследником. «Прекрасно! Теперь моя работа сделана», — заявил он принцессе Диане.

Стало известно, что вышеупомянутая история объясняет название книги, которая должна появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная автобиография, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare, что можно перевести как «Запасной» или «Лишний».

Ранее в январе принц Гарри в своих мемуарах поделился подробностями драки со старшим братом Уильямом.