В США увидели помощь Украине в выводе войск из Афганистана

Советник президента США Салливан: вывод войск США из Афганистана облегчил помощь Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вывод войск США из Афганистана облегчил помощь Украине. Цитату приводит The Washington Post (WP).

По его словам, США были бы уязвимы перед действиями России на упомянутых территориях, если бы продолжали военные столкновения. «Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — заявил политический деятель. При этом Салливан добавил, что Вашингтон не стремится к военным действиям с Россией.

В декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен увидел возможность оказывать помощь Украине в больших размерах в выводе войск из Афганистана. Если бы этого не произошло, у Вашингтона не осталось бы ресурсов на такие объемы помощи, считает дипломат.

Известно, что вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в том случае, если бы американские войска не покинули Афганистан, Вашингтон не смог бы оказывать Киеву помощь в том объеме, в котором это делается на сегодняшний день.