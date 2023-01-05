Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 5 января 2023Мир

США оценили вероятность открытия «нового фронта» в Белоруссии

Пентегон не увидел в Белоруссии признаков подготовки к боевым действиям против Украины
СюжетМинобороны:

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

США не видят на территории Белоруссии признаков подготовки к боевым действиям против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что США продолжают внимательно наблюдать за Белоруссией. По оценкам американской разведки, на данный момент нет каких-либо признаков того, что Россия намерена использовать республику для открытия нового фронта.

«Но повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы», — заверил Райдер

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о прибытии ВС России для совместных летных учений, направленных на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил страны. В республику продолжают прибывать личный состав, вооружение и специальная техника ВС РФ, добавили в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня
Оценены отношения России и США в 2022 году
США назвали передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley «убийцами танков»
Финансовый консультант дала инструкцию по ведению семейного бюджета
Зеленский отреагировал на предложение Путина о прекращении огня
В Германии обвинили США в эскалации конфликта на Украине
Два человека погибли при крушении самолета в Испании
В ЕС отреагировали на предложение о временном прекращении огня на Украине
США заявили о недоверии к объявленному Россией прекращению огня
США задумали повторить трюк с Минскими соглашениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.