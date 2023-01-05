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20:09, 5 января 2023Мир

В Германии прокомментировали рождественское прекращение огня на Украине

Правительство Германии приняло к сведению прекращение огня на Украине на Рождество

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство Германии прокомментировало решение президента России Владимира Путина прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель кабмина ФРГ заявил, что в Берлине «приняли к сведению» это решение.

Он также подчеркнул, что Германия поддерживает любое решение о прекращении огня, так как это позволяет сохранить человеческие жизни, однако в Берлине настаивают на полном одностороннем выводе российских войск с территории Украины.

Путин принял решение о прекращении огня на Рождество ранее 5 января. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское). Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла, который призвал прекратить огонь, чтобы верующие могли спокойно посетить храмы на Рождество.

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Алевтина Запольская
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