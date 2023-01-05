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23:36, 5 января 2023Интернет и СМИ

США задумали повторить трюк с Минскими соглашениями

Rebelión: США намерены вынудить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Обозреватель Rebelión Фабрицио Казари заявил о намерении Соединенных Штатов вынудить Украину подписать договор, который не будет выполняться наравне с Минскими соглашениями.

По словам журналиста, США уже получили выгоду от устроенного ими конфликта, и теперь в их интересах «провернуть трюк» с заранее невыполнимым Киевом мирным договором.

«Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле», — пишет Казари. При этом обучение и вооружение неонацистских групп для продолжения боевых действий после мирного соглашения будет стоить недорого и «принесет много пользы», считает он.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время усилить свою армию. До этого похожее заявление сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Марина Совина
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