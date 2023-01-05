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13:54, 5 января 2023Россия

Кремль высказался о планах Путина на Рождество

Песков заявил, что Кремль позже сообщит о планах Путина на Рождество

Фото: President of Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать рождественскую службу в одном из регионов страны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ни то, ни другое. Сообщим», — ответил пресс-секретарь российского президента на вопрос, посетит ли Путин службу в российском регионе или же придет в церковь в президентской резиденции Ново-Огарево.

Известно, что в 2022 году Путин посетил богослужение в домовой церкви именно в Ново-Огарево.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В России православные христиане отмечают Рождество Христово 7 января. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной России на Рождество ожидаются сильные морозы. По его словам, днем 7 января температура может опуститься до минус 15-20 градусов, а вечером до минус 25, местами до минус 30 градусов. Такая погода сохранится и 8 января.

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Варвара Кошечкина
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