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00:39, 7 января 2023Россия

Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Кремля

Президент РФ Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Кремля
Начало событий в новости Кремль высказался о планах Путина на Рождество
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля, передает ТАСС.

Глава государства часто встречает православный праздник за пределами столицы и отправляется в российские регионы. Несколько раз он встречал рождество в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Путин поддержал инициативу и поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) в указанный временной интервал.

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Марина Совина
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