Президент РФ Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Кремля

Начало событий в новости Кремль высказался о планах Путина на Рождество

Президент России Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля, передает ТАСС.

Глава государства часто встречает православный праздник за пределами столицы и отправляется в российские регионы. Несколько раз он встречал рождество в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Путин поддержал инициативу и поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) в указанный временной интервал.

