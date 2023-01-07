Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Кремля
Президент России Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля, передает ТАСС.
Глава государства часто встречает православный праздник за пределами столицы и отправляется в российские регионы. Несколько раз он встречал рождество в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Путин поддержал инициативу и поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) в указанный временной интервал.