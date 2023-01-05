Путин позвонил семилетнему россиянину

Президент России Путин позвонил семилетнему Давиду Шмелеву из Ставропольского края

Президент России Владимир Путин позвонил семилетнему Давиду Шмелеву из Ставропольского края в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин исполнил мечту мальчика, который хотел побывать в военной академии Вооруженных сил России. Помимо этого, Давид посетил «Москвариум».

До этого Путин поговорил по телефону с восьмилетней Агатой Былковой из Курганской области, чье желание исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Девочка загадала желание на Новый Год увидеть северное сияние и прокатиться на оленях.

Президент в пятый раз принял участие в акции «Елка желаний». Он снял с елки в Доме молодежи в «Манеже» три открытки, на которых дети написали о своих мечтах.