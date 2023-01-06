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12:48, 6 января 2023Спорт

Губерниев ответил заявившему о покупке Россией матчей на ЧМ-2018 экс-игроку МЮ

Губерниев заявил, что Канчельскис «пукнул в небо», говоря о покупке Россией матчей на ЧМ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на высказывание экс-футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, обвинившего сборную России в нечестной игре на домашнем чемпионате мира 2018 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это разговоры в пользу бедных. Уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», — заявил журналист. Он обратил внимание на то, как вратарь россиян Игорь Акинфеев просчитал траекторию пенальти в матче против сборной Испании, зная, что «матч куплен».

5 января Канчельскис заявил о покупке матчей ЧМ-2018 сборной России. По его мнению, на турнире команду «тянули за уши».

Сборная России на домашнем чемпионате мира на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале в серии 11-метровых уступила Хорватии. Ранее сборная России никогда не попадала в число восьми лучших команд мира.

Анастасия Борисова
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