Британка спасла музей русского искусства в Испании от закрытия

The Guardian: британка Дженни Грин спасла музей русского искусства в Испании от закрытия

Коллекционер Дженни Грин спасла музей русского искусства в Испании от закрытия. Об этом рассказывает британская газета The Guardian.

По данным издания, Museo Ruso — филиал Русского музея в Малаге — оказался на грани закрытия из-за решения вывезти всю его коллекцию назад в Россию в мае 2022 года. По словам директора Museo Ruso, взаимодействие с петербургским музеем было прервано из-за боевых действий на Украине и единственный способ выжить — выставлять работы частных коллекционеров.

На помощь музею пришла британка Дженни Грин, уже 20 лет занимающаяся коллекционированием русского искусства. В музее будут выставлены принадлежащие ей 76 работ русских художников: Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Кандинского, Зинаиды Серебряковой, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и других. Коллекция Грин будет показана впервые.

В мае в Россию были возвращены картины из собрания русских коллекционеров живописи братьев Михаила и Ивана Морозовых, выставлявшегося в Париже с сентября 2021 года по апрель 2022-го. Выставка во французской столице должна была пройти еще в 2020 году, но неоднократно переносилась из-за пандемии. Весной 2022 года местные СМИ сообщили, что два полотна из коллекции были задержаны, поскольку принадлежали попавшим под санкции российским бизнесменам. Российская сторона подтвердила сложности с возвратом двух картин, но в конечном итоге всю коллекцию удалось вернуть в Россию к началу мая.