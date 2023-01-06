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08:29, 6 января 2023Мир

Кулеба ответил на предложение России о перемирии

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не воспринимает всерьез предложение России о перемирии

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспринимает всерьез предложение президента России Владимира Путина о рождественском перемирии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Twitter.

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обозначил четкую формулу мира из десяти шагов.

«Их нынешнее “одностороннее прекращение огня” нельзя и не следует воспринимать всерьез», — призвал Кулеба.

Ранее Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники. По мнению главы Украины, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии» и усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения.

5 января президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Марина Совина
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