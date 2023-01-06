Задержанного в Куршевеле украинского олигарха отпустили под залог

Украинского олигарха Жеваго отпустили под залог до решения вопроса о его экстрадиции

Задержанного в Куршевеле украинского олигарха и бывшего депутата парламента страны Константина Жеваго отпустили под залог до решения вопроса о его экстрадиции из Франции на Украину. Соответствующее решение принял французский суд в Шамбери, сообщает Reuters.

В зале суда Жеваго не признал вину и заявил, что не должен быть отправлен на Украину. Он также отметил, что впервые оказался в тюрьме. Олигарх попросил дать ему возможность выйти из-под стражи до проведения следующего слушания об экстрадиции.

Суд согласился выпустить заключенного под залог в размере миллиона евро (около 76,4 миллиона рублей). Следующее слушание по делу Жеваго назначено на 19 января.

В 2021 году Интерпол объявил Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований Украины. Олигарх обвиняется в том, что в качестве владельца банка «Финансы и Кредит» организовал растрату 113 миллионов долларов этого учреждения. В конце декабря 2022 года Жеваго был задержан на французском горнолыжном курорте Куршевеле.