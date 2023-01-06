Пригожин предупредил Норвегию о «викингах» из ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил о возвращении «викингов» из ЧВК «Вагнер» в Норвегию с целью переворота

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» числятся 67 наемников из Норвегии, заявил бизнесмен, основатель компании Евгений Пригожин, отвечая на вопросы норвежских журналистов. Фрагмент интервью приводит его пресс-служба в Telegram-канале.

По словам Пригожина, среди норвежских бойцов ЧВК двое имеют двойное гражданство с Россией, еще один — двойное гражданство с США. При этом две трети из них хотят после завершения контракта вернуться в Норвегию «с целью организации военного переворота», предупредил он.

«Они справедливо считают, что исторически Норвегия — Родина викингов. И, по их собственному мнению, "Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her" ("Норвегия для викингов. Гомосексуалистам здесь не место")», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что многих погибших бойцов группы хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы.