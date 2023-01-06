Российский военный назвал последствия нарушения ВСУ режима прекращения огня

Спецназовец Алабай заявил о готовности ответить ВСУ на попытку возможного прорыва в ЛНР

Российские военные смогут ответить на наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), если те решат воспользоваться режимом прекращения огня и атаковать позиции в Луганской народной республике (ЛНР). Такие последствия назвал в интервью ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай.

По данным военнослужащего, ВСУ могут попытаться пойти в наступление в районе Кременной. «Мы видим передислокацию [ВСУ], усиление и переброску резервов под Кременную», — заявил Алабай.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Министр обороны России Сергей Шойгу в соответствии с поручением отдал указания российским военным прекратить огонь. Огонь будет прекращен на 36 часов, с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на рождественские праздники. Украинский лидер отверг предложение Москвы, поскольку, по его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».

