Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 6 января 2023Россия

В Запорожье назвали бессмысленным присутствие миротворцев ООН на ЗАЭС

Рогов заявил, что присутствие миротворцев ООН на Запорожской АЭС бессмысленно

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под защитой российских вооруженных сил, так что присутствие на объекте миротворцев ООН бессмысленно. Такую оценку озвучил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент стабильная. Объект находится под охраной Росгвардии на внутреннем периметре и российских военнослужащих на внешнем. Идея о присутствии миротворцев ООН — бессмысленная демагогия», — заявил Рогов.

По его мнению, чтобы обезопасить работу атомной станции, ООН необходимо заставить Киев отвести свои войска от объекта.

4 января президент украинского «Энергоатома» Петр Котин призвал ООН отправить своих представителей на Запорожскую АЭС без достижения договоренности с Москвой о зоне безопасности на станции. Он объяснил свою идею тем, что на уровне Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продвижения в этом вопросе нет, как и решения проблемы.

Котин также призвал «силой отобрать» у России контроль над ЗАЭС.

23 декабря 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о продвижении вперед дипломатических усилий по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал отказ Украины от прекращения огня на Рождество
ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»
США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
Россиянка устроила перестрелку с полицейскими
В России выявили 3439 случаев коронавируса
В Германии заявили о потере Западом статуса «главного актера»
Россиянина оштрафовали по новому закону о пропаганде нетрадиционных отношений
В Запорожье назвали бессмысленным присутствие миротворцев ООН на ЗАЭС
В Турции предрекли обострение ситуации на Украине
Сборная Канады по хоккею установила рекорд по победам на молодежных ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.