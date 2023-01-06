В Запорожье назвали бессмысленным присутствие миротворцев ООН на ЗАЭС

Рогов заявил, что присутствие миротворцев ООН на Запорожской АЭС бессмысленно

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится под защитой российских вооруженных сил, так что присутствие на объекте миротворцев ООН бессмысленно. Такую оценку озвучил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент стабильная. Объект находится под охраной Росгвардии на внутреннем периметре и российских военнослужащих на внешнем. Идея о присутствии миротворцев ООН — бессмысленная демагогия», — заявил Рогов.

По его мнению, чтобы обезопасить работу атомной станции, ООН необходимо заставить Киев отвести свои войска от объекта.

4 января президент украинского «Энергоатома» Петр Котин призвал ООН отправить своих представителей на Запорожскую АЭС без достижения договоренности с Москвой о зоне безопасности на станции. Он объяснил свою идею тем, что на уровне Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продвижения в этом вопросе нет, как и решения проблемы.

Котин также призвал «силой отобрать» у России контроль над ЗАЭС.

23 декабря 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о продвижении вперед дипломатических усилий по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.