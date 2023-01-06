Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Зеленский заявил об ожидании начала переговоров о вступлении страны в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в скором времени начнутся переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). Своими ожиданиями он поделился в Telegram.

По словам Зеленского, он подробно обсудил ситуацию вокруг военного конфликта с Россией и риски его обострения с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По итогам онлайн-встречи глава украинского государства ожидает, что под председательством Швеции в Совете ЕС начнутся переговоры о присоединении Украины.

«Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества. Мы считаем, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС», — заявил Зеленский. Он также пригласил Кристерссона в Киев, чтобы продолжить диалог.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украину ждет долгий и отчасти нелегкий путь в Евросоюз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе.

19 декабря 2022 года глава МИД Италии Антонио Таяни выразил мнение, что все страны ЕС готовы вложиться в восстановление Украины после конфликта. Для этого, отметил министр, необходимо создать специальный фонд.