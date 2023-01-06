Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 6 января 2023Бывший СССР

Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Зеленский заявил об ожидании начала переговоров о вступлении страны в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в скором времени начнутся переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС). Своими ожиданиями он поделился в Telegram.

По словам Зеленского, он подробно обсудил ситуацию вокруг военного конфликта с Россией и риски его обострения с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По итогам онлайн-встречи глава украинского государства ожидает, что под председательством Швеции в Совете ЕС начнутся переговоры о присоединении Украины.

«Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества. Мы считаем, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС», — заявил Зеленский. Он также пригласил Кристерссона в Киев, чтобы продолжить диалог.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украину ждет долгий и отчасти нелегкий путь в Евросоюз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе.

19 декабря 2022 года глава МИД Италии Антонио Таяни выразил мнение, что все страны ЕС готовы вложиться в восстановление Украины после конфликта. Для этого, отметил министр, необходимо создать специальный фонд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Немов
Обсудить
Последние новости
Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в ЕС
Премьер Греции высказался по поводу отказа от акватории
Стала известна дата принятия решения по участию российских хоккеистов в ЧМ-2023
Стало известно о сделке России, Турции и ОАЭ по Сирии
Экоактивисты раскрасили здание французского министерства в знак протеста
Названы последствия для британской монархии из-за мемуаров принца Гарри
Ранивших женщину мурманских полицейских проверят
Австрийского военного застрелили после нападения на начальника
СПЧ назвал надуманными обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва»
Описано состояние пережившего остановку сердца игрока в американский футбол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.