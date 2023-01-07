В США обвинили власти в провоцировании конфликта на Украине

Американская корреспондентка: биолаборатории на Украине спровоцировали конфликт с Россией

Американские биолаборатории на Украине спровоцировали конфликт с Россией. Об этом заявила корреспондентка Эмералд Робинсон в своем Twitter, обвинив тем самым власти США.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагон располагает 46 лабораториями на территории Украины?» — спросила корреспондентка.

В ноябре американский портал The Intercept провел расследование о том, как работают биологи в американских лабораториях и сколько ошибок они совершают при обращении с опасными патогенами. Об итогах рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, в американских биолабораториях произошли сотни опасных происшествий за последние 20 лет.

Летом также стало известно о деятельности структурного подразделения Пентагона DTRA на Украине. Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Минобороны попал итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. В нем содержались сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленные американскими экспертами.

Ранее также глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала биолаборатории на Украине риском для мировой безопасности.