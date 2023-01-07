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13:19, 7 января 2023Спорт

ФИФА впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром

Ануд Аль-Асмари стала первой женщиной-судьей с международным статусом из Саудовской Аравии

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые назначила женщину из Саудовской Аравии международным арбитром. Об этом сообщает Arabian Daily.

Этот статус получила 34-летняя Ануд Аль-Асмари. Она призналась, что счастлива войти в число судей международной категории, к которой, помимо нее, относятся еще семь мужчин-арбитров из Саудовской Аравии. Аль-Асмари также ответила на вопрос о том, готова ли она работать на матче мужских команд. Девушка заявила, что не хочет думать об этом, пока подобное назначение не одобрит Саудовская футбольная ассоциация.

Аль-Асмари начала судейскую карьеру в 2018 году. Ранее она судила ряд матчей женской сборной Саудовской Аравии, которую основали в 2019 году.

1 декабря женщина-арбитр впервые обслужила матч чемпионата мира. Француженка Стефани Фраппар отработала на турнире 2022 года в Катаре на встрече между сборными Германии и Коста-Рики, завершившейся со счетом 4:2 в пользу немцев.

Ксения Курашкина
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