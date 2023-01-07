На Западе назвали причины отсутствия поставок на Украину танков Leopard 2

Forbes: танки Leopard 2, запрашиваемые Киевом, не поставляют на Украину из-за Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц задерживает поставки немецких танков Leopard 2 на Украину, которые запрашивал Киев. Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что Германия контролирует экспортную лицензию на все танки Leopard 2, по этой причине Берлин решает, может ли какая-либо страна продавать или дарить указанное вооружение. «До сих пор канцлер Германии Олаф Шольц не желал одобрять какую-либо передачу Leopard 2 Украине. Шольц, по-видимому, считает танки "эскалационными"», — пишет автор материала.

Как он утверждает, сотни старых моделей Leopard 2 хранятся в Германии, Финляндии, Нидерландах, Испании и других государствах. Другие члены НАТО имеют данные танки на действительной службе, однако они обладают другими типами вооружения, поэтому участники альянса могли бы отказаться от Leopard 2, добавил автор. Согласно статье, если Германия даст согласие на поставку, то танки начнут отправлять на Украину уже этой весной.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала Берлин задуматься над сценариями, при которых страна поставит дополнительное вооружение Киеву. Украина ранее неоднократно требовала от Германии поставить танки Leopard 2. Однако Шольц заявил, что отказ от поставок боевых машин пехоты Marder и танков Leopard предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией.