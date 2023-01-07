Российские военные сорвали атаки ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило о срыве атаки ВСУ на позиции ВС РФ на донецком направлении

Российские военные сорвали попытки ВСУ атаковать позиции на донецком направлении. Об этом в субботу, 7 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении была сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантной бригад ВСУ атаковать российские позиции. Как отметил Конашенков, это произошло в районах Красногоровки и Георгиевки в ДНР. В этой местности потери среди бойцов ВСУ составили до 50 человек. Уничтожены также танк и еще один автомобиль.

Ранее также стало известно, что более 120 украинских военных уничтожено при попытках атаковать российские позиции. В Харьковской области была отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, ответным огнем уничтожено более 20 украинских военных. На краснолиманском направлении общие потери среди ВСУ составили более 30 человек. На южно-донецком — более 20 военных.

В Минобороны отчитались о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО. Украинские военные при этом продолжают обстреливать российские позиции.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.