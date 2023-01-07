Комбат ДНР рассказал о «вдруг взбесившихся» ВСУ в канун Рождества

Комбат ДНР Ходаковский: в канун Рождества ВСУ «вдруг взбесились»

Вечером 6 января ВСУ начали активные обстрелы участка, подконтрольного командиру батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александру Ходаковскому. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился — начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошел внезапно, как и начался — ничего за ним не последовало, — но все ещё долго стояли на ушах», — сказал он.

Ранее патриарх Кирилл призвал к перемирию на Украине, чтобы православные смогли отметить Рождество. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне военных действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии».