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05:57, 7 января 2023Мир

Стало известно о нарушении Макроном военного табу на Украине

Telegraph: Президент Франции Макрон нарушил военное табу, отправив Украине AMX-10 RC

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное табу, отправив Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC. Об этом стало известно Telegraph.

Обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж отметили, что, на первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-мм пушкой, не кажутся чем-то особенным. Однако благодаря указанному подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства.

«Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — подчеркнули журналисты.

Они добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Великобританию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.

О том, что французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать бронемашины AMX-10 RC стало известно 4 января. Выступая перед журналистами, Макрон не озвучил данные об объемах и сроках поставок, однако отметил, что переговоры между двумя сторонами продолжатся. В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная техника может прибыть на Украину в течение нескольких недель или месяцев.

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Марина Совина
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