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04:03, 7 января 2023Интернет и СМИ

Стало известно об утечке данных 235 миллионов пользователей Twitter

Reuters сообщил об утечке базы данных с адресами почты 235 млн пользователей Twitter

Фото: Pixabay

Агентство Reuters сообщило об утечке базы данных с адресами электронной почты 235 миллионов пользователей Twitter. По его информации, она оказалась в руках злоумышленников и распространяется на хакерских сайтах.

Информацию подтвердил израильский эксперт по компьютерной безопасности Алон Галь на странице своей компании Hudson Rock в Twitter. Он отметил, что это одна из крупнейших утечек в истории.

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Специалист полагает, что сложившаяся ситуация приведет к увеличению числа случаев фишинговых атак, взломов и публикации персональных данных знаменитостей. По его словам, злоумышленников интересуют в основном известные пользователи социальной сети, страницы, посвященные криптовалютам и учетные записи с красивыми псевдонимами, которые можно продать.

Галь добавил, что утекли сведения по состоянию на конец 2021 года, поскольку уязвимость кода была исправлена год назад. Он также указал, что база не содержит номера телефонов, привязанных к учетным записям, но допустил, что может существовать и другая, в которой они указаны.

В конце декабря хакер под псевдонимом Ryushi, утверждающий, что взломал Twitter, потребовал у владельца и руководителя социальной сети Илона Маска выкуп за личные данные пользователей. Киберпреступник заявил, что получил доступ к данным 400 миллионов учетных записей.

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Марина Совина
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