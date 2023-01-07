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18:26, 7 января 2023Спорт

Майк Тайсон оценил выступления Усика

Майк Тайсон заявил, что украинский боксер Александр Усик победит всех

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оценил выступления украинского боксера Александра Усика. Его слова приводит Boxing Social.

«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неуклюжий на ринге. Я думаю, Александр — большой соперник для любого боксера», — заявил Тайсон.

Весной 2023 года Усик сразится с обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри. Менеджер украинца Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры практически завершены. «Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон», — сказал он.

В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Ксения Курашкина
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