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14:51, 8 января 2023Россия

В ЛНР установили мощность сработавшего в Лутугине взрывного устройства

МВД ЛНР установило, что мощность взрывного устройства в Лутугине составила 500 г тротила

Фото: Telegram-канал «МВД ЛНР»

Мощность взрывного устройства, сработавшего на магистральном газопроводе в городе Лутугине, составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, установило МВД ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, после локализации возгорания взрывотехники экспертно-криминалистического центра провели осмотр места происшествия. В итоге специалисты, исследовав фрагменты постаревшего объекта, пришли к заключению, что характер повреждений говорит о «целенаправленном подрыве» магистрального газопровода. Кроме того, утверждается, что тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай заподозрил спящие ячейки ВСУ в подрыве газопровода в Лутугино. По мнению офицера, к организации подрыва могли привлекаться и местные жители.

О взрыве на магистральном газопроводе в городе Лутугино стало известно вечером в субботу, 7 января. На месте происшествия возникло возгорание, а значительное число местных жителей осталось без газа.

В МЧС ЛНР предположили, что именно подрыв стал причиной взрыва и возгорания на местном газопроводе. МГБ ЛНР квалифицировало произошедшее как диверсию и завело дело по данному факту.

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Варвара Кошечкина
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