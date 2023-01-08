Офицер ЛНР заподозрил спящие ячейки ВСУ в подрыве газопровода в Лутугино

Офицер ЛНР предположил, что к подрыву газопровода в Лутугино причастны спящие ячейки ВСУ

К подрыву магистрального газопровода в населенном пункте Лутугино в Луганской народной республике (ЛНР) могут быть причастны спящие ячейки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подобными подозрениями поделился командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай, пишет ТАСС.

По мнению офицера, к организации подрыва могли привлекаться и местные жители.

«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения — крайне сложно. Несмотря на восемь лет независимости ЛНР, (...) прочих спящих ячеек еще полно», — заявил командир.

Взрыв на газопроводе в ЛНР произошел вечером 7 января. В результате 11 тысяч человек остались без газа. Позже в МЧС ЛНР заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал подрыв. Министерство государственной безопасности квалифицировало произошедшее как диверсию и возбудило уголовное дело по данному факту.