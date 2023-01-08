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20:35, 8 января 2023Россия

В Минобороны заявили о подготовке спецслужбами Украины антироссийской провокации

Минобороны заявило о подготовке Украиной антироссийской провокации в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Специальные службы Украины подготовили новую масштабную антироссийскую провокацию для дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ в Харьковской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Министерства обороны.

По данным ведомства, украинская сторона планирует обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений. Для этого спецслужбы вскрыли могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное, где были захоронены умершие от естественных причин местные жители.

«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в декабре бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев готовит военные провокации на границе с Белоруссией. Политик уточнил, что прорыв границы на территорию Белоруссии может произойти в районе Волынской области. Кива отметил, что провокации будут осуществлены малыми группами, состоящими из украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Варвара Кошечкина
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