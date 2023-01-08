Возможность возобновления выдачи американских виз в Москве оценили

Политолог Рогулев: шансы на возобновление выдачи американских виз в Москве небольшие

Шансы на возобновление выдачи американских виз в Москве небольшие, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Так он оценил сообщение официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что новый посол США в России Линн Трейси будет работать над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Об этом сообщил Нед Прайс.

По его словам, Трейси будет работать над увеличением численности персонала американского посольства, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз.

Выдача россиянам американских виз зависит, конечно, не от посла. Это вопрос большой политики и договоренностей. Шансы на возобновление выдачи небольшие Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ

«Думаю, что Соединенные Штаты сознательно шли на прекращение выдачи виз для того, чтобы у российских граждан вызвать недовольство. В Америке живет большое количество выходцев из России и бывшего Советского Союза — больше двух миллионов человек», — сообщил Рогулев.

Политолог отметил, что сегодня для того, чтобы россиянам получить американские визы, им необходимо обратиться в посольство США в третьей стране. «Люди вынуждены получать американские визы за рубежом, выезжая за пределы России. Это мало того сопряжено с расходами, это еще и не всегда удобно и удачно», — добавил он.

Дипломатическая война

При этом Рогулев поделился, что российское посольство в США продолжает выдавать визы для граждан Америки.

«Уже много лет идет дипломатическая война. Началось все с ареста дипломатической собственности и закрытия консульств. Потом все перешло к сокращению состава российского посольства. Эти сокращения стали взаимными. С тех пор все это и идет», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

28 ноября 2022 года временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон пытается найти доступную страну для выдачи гражданам России иммиграционных виз. По ее словам, в США осознают сложность приезда в Варшаву, поэтому для этой цели определяются «другие, более доступные для россиян места».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт заявила об отсутствии ограничений на выдачу россиянам американских виз. Граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. При этом Стаффт напомнила, что посольство США в Москве на данный момент не принимает заявки на визы из-за ограничений, введенных российскими властями на его работу.

Действия по сокращению количества дипломатов начались весной 2021 года в ответ на санкции Вашингтона и высылку российских сотрудников из США.