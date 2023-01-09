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12:44, 9 января 2023Спорт

Тренер «Аль-Насра» сравнил Роналду с Пеле

Тренер «Аль-Насра» Гарсия сравнил трансфер Криштиану Роналду с приездом Пеле в США

Фото: Michael Steele / Getty Images

Тренер саудовского клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия сравнил португальца Криштиану Роналду с бразильцем Пеле. Его слова передает Fox Sports.

«Это [трансфер Роналду] немного похоже на приезд Пеле в США. Особенно это касается развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это здорово», — заявил Гарсия. Тренер отметил, что португалец — больше, чем игрок, один из лучших футболистов мира.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря. Соглашение рассчитано на два года. Зарплата футболиста с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле умер 29 декабря. Причиной смерти 82-летнего бывшего спортсмена стал отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. С 1956-го по 1974 год Пеле выступал за бразильский «Сантос», после чего перешел в американский «Нью-Йорк Космос», где играл с 1975-го по 1977 год.

Дарья Коршунова
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