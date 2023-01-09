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14:47, 9 января 2023Путешествия

Самый дорогой отдых россиян в 2022 году обошелся по цене двух квартир в Москве

АТОР: российская семья из шести человек купила тур в Турцию за 25 миллионов рублей
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Фото: Shutterstock

Стоимость отдыха в Турции обошлась российской семье в 25 миллионов рублей. Об этом сообщается в рейтинге самых дорогих туров за 2022 год, составленном Ассоциацией туроператоров России (АТОР). По данным сервиса «Циан.Аналитика», на эту сумму можно приобрести две квартиры в Москве.

Отмечается, что месячный отдых оплатила семья из шести человек, они планируют отдохнуть в Турции летом 2023 года, однако купили билеты уже в 2022-м. Путешественники будут жить в отеле MAXX Royal Kemer за 370 тысяч долларов США (25 миллионов рублей). Эксперты отмечают, что люксовый сегмент в туристической отрасли все еще чувствует себя уверенно, чтобы покупать туры заранее.

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Второе место среди самых дорогих зарубежных туров, купленных в России, также заняла Турция. Семья из четырех человек приобрела 28-дневную поездку в Бодрум, на Эгейское побережье, в отель RIXOS Premium Bodrum по цене 330 тысяч евро (21,3 миллиона рублей).

На третьем месте оказались Мальдивы, которые считаются излюбленным курортом российских богачей. Семья из девяти человек заплатила более 19 миллионов рублей за поездку на популярный курорт с двухнедельным проживанием в отеле Amilla Fushi. В тур также были включены трансферы и CIP-service в аэропорту.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2022 года россияне снова обогнали иностранцев по турпотоку в Стамбул, став лидерами в топ-5 стран. Всего в Турцию, по данным Ассоциации туроператоров России, поехали отдыхать в 2022 году почти пять миллионов человек из России. Таким образом, Россия заняла второе место по турпотоку в страну, уступив Германии (более пяти миллионов человек).

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Зарина Дзагоева
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