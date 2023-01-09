Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии

Соцсеть Facebook будет удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии

Платформа Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии. О таком решении телеканалу CNN сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун.

«В преддверии выборов мы временно обозначили Бразилию как место высокого риска и удаляем контент, призывающий людей взяться за оружие или насильственно вторгнуться в Конгресс, президентский дворец и другие федеральные здания», — заявил представитель Facebook.

Стоун также отметил, что компания считает протесты в стране насильственными событиями. «Мы обозначили эти события как насильственные, что означает, что мы будем удалять контент, который поддерживает или восхваляет эти действия. Мы активно следим за ситуацией и будем продолжать удалять контент, нарушающий нашу политику», — подчеркнул пресс-секретарь компании.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.