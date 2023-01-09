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10:23, 9 января 2023Мир

Президент Бразилии пообещал найти финансового покровителя протестов

Президент Бразилии Лула пообещал найти финансового покровителя протестующих

Фото: Eraldo Peres / AP

Бразилия найдет финансового покровителя протестов, пообещал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Его слова приводит BBC.

«Мы выясним, кто финансирует этих вандалов, пришедших в Бразилиа, и все они заплатят по всей строгости закона», — сказал политик.

По его словам, ночные беспорядки стали беспрецедентными в истории страны. Лула также описал действия протестующих как насилие, совершенное фашистами.

Кроме того, глава государства обвинил силы безопасности в некомпетентности и недобросовестности за то, что они не смогли остановить демонстрантов на подступах к Конгрессу.

Ранее в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства.

Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.

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Анастасия Заикина
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