Президент Бразилии пообещал найти финансового покровителя протестов

Президент Бразилии Лула пообещал найти финансового покровителя протестующих

Бразилия найдет финансового покровителя протестов, пообещал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Его слова приводит BBC.

«Мы выясним, кто финансирует этих вандалов, пришедших в Бразилиа, и все они заплатят по всей строгости закона», — сказал политик.

По его словам, ночные беспорядки стали беспрецедентными в истории страны. Лула также описал действия протестующих как насилие, совершенное фашистами.

Кроме того, глава государства обвинил силы безопасности в некомпетентности и недобросовестности за то, что они не смогли остановить демонстрантов на подступах к Конгрессу.

Ранее в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники бывшего президента страны Жаира Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства.

Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.