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11:06, 9 января 2023Мир

Жители Финляндии высказались против размещения базы НАТО в стране

MTV: почти половина жителей Финляндии не поддерживает размещение базы НАТО в стране

Фото: Hazir Reka / Reuters

Почти половина граждан Финляндии не поддерживает создание и размещение в стране постоянной военной базы НАТО даже при условии вступления в блок. Об этом сообщает финский телеканал MTV Uutiset.

Отмечается, что местная исследовательская компания Taloustuktuikma провела опрос и узнала мнение финнов о будущей роли Финляндии в военном союзе НАТО. Согласно результатам исследования, создание постоянной военной базы НАТО в Финляндии вызывает у граждан больше возражений, чем поддержки. Так, 48 процентов респондентов высказались против размещения базы и НАТО на территории страны Финляндии после ее присоединения к альянсу, еще 39 опрошенных поддержали создание военной базы, а 13 процентов участников опроса воздержались от ответа.

Также, согласно опросу, мнение финов относительно роли Финляндии в Североатлантическом альянсе разделилось почти поровну. 49 процентов опрошенных хотели бы, чтобы Финляндия более активно участвовала в международных военных операциях и деятельности НАТО, помимо защиты своей страны, в свою очередь 42 процентов респондентов заявили, что Финляндии стоит заниматься только собственной безопасностью.

Опросе проводился исследовательской компанией Taloustuktuikma в период с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года. В нем приняли участие 1009 человек. Опрос проводился по телефону, и случайная выборка, взятая из информационной базы, представляет население Финляндии в возрасте 18–79 лет.

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Варвара Кошечкина
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