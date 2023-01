Диетолог перечислила пять помогающих похудеть и не потолстеть фруктов и овощей

Диетолог Бест посоветовала желающим похудеть добавить в рацион чернику и другие продукты

Ягоды и картофель помогают похудеть и не потолстеть после этого, считает диетолог Триста Бест. Она перечислила пять способствующих избавлению от лишнего веса фруктов, овощей и ягод в материале для Eat This, Not That! (ETNT).

Первыми в списке специалистки стали цитрусовые. Она обратила особое внимание на пользу грейпфрута для похудения. «Грейпфрут может помочь в потере веса, потому что в нем относительно мало калорий и много клетчатки, которая помогает чувствовать себя сытым и довольным после еды. Он также содержит соединение под названием нарингенин, которое, как показали исследования, обладает жиросжигающим действием», — пояснила Бест.

Диетолог посоветовала желающим похудеть добавить в рацион ягоды, в частности — чернику. Она сослалась на исследование, согласно которому этот продукт помогает снизить риск возникновения ожирения и диабета второго типа. Помимо этого, черника богата антиоксидантами, которые помогают поддерживать здоровье организма.

Бест также порекомендовала регулярно употреблять крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста. Они сытные, низкокалорийные и обладают противовоспалительным действием. Диетолог уделила особое внимание авокадо, в котором содержатся полезные мононенасыщенные жиры. Она рассказала о результатах исследования, в котором приняли участие 55,4 тысячи человек. Выяснилось, что у тех, кто употреблял много авокадо риск появления избыточного веса или ожирения снизился на 15 процентов, а у тех, кто употреблял небольшое количество продукта — на семь процентов.

Последним в списке специалистки стал картофель. «Картофель содержит мало калорий, но при этом много клетчатки и других полезных питательных веществ, необходимых для снижения веса. Калорийность вареного картофеля зависит от его размера и добавляемых к нему начинок или приправ», — объяснила Бест. Она призвала отказаться от поедания картофеля с маслом и сметаной, чтобы снизить калорийность блюда и получить от него максимальную пользу.

