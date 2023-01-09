В Южной Корее сообщили о возможном падении спутника США на полуостров

Frontier India: американский спутник ERBS может упасть на Корейский полуостров

Недействующий американский спутник Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) весом в 2,5 тонны, выведенный на околоземную орбиту в октябре 1984 года космическим кораблем Challenger («Челленджером»), в ближайшее время может упасть на Корейский полуостров. Об этом со ссылкой на министерство науки Южной Кореи сообщает Frontier India.

Отмечается, что большая часть космического аппарата США должна сгореть в атмосфере Земли, однако некоторые его элементы могут сохраниться и достичь поверхности планеты.

Как пишет SpaceNews, падение ERBS может сопровождаться небольшим риском для находящихся на Земле людей.

Издание напоминает, что миссия Earth Radiation Budget Satellite, задачей которой было оценить энергию, получаемую Землей от Солнца, прекратила свою работу в 2005 году.

В декабре издание SpaceNews сообщило, что государства-участники Европейского космического агентства (ЕКА) определились с бюджетом организации на следующие три года. Отмечалось, что он составит 16,9 миллиарда евро.